Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria con passaggi nuvolosi alternati a brevi sciarite e possibili isolati piovaschi più probabili nel settore orientale.

Una nuova perturbazione di origine Atlantica è già in avvicinamento dalla Francia e dovrebbe interessare la Liguria a partire dalla giornata di giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 25 Settembre 2024

Sino alla prima mattinata precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, sul settore orientale; Possibili brevi episodi piovosi anche sul Genovesato costiero.

Nel corso della mattinata e delle ore pomeridiane schiarite sull’ Imperiese e sul Savonese, in progressione fino al settore centro-occidentale, mentre saranno possibili locali piovaschi sul settore centro-orientale.

Possibili nuovi rovesci a partire dalla tarda serata nell’entroterra del Tigullio e sullo Spezzino.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali al mattino, in locale rinforzo nel corso del pomeriggio sul Golfo.

Mare mosso o localmente molto mosso su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento

Sulla costa temperature minime tra +15/+19°C e massime tra +21/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +8/+15°C e massime tra +17/+23°C