Capo Nord (Norvegia) Dopo 234 giorni di cammino a piedi e 6.560 chilometri in solitaria, attraverso l’Europa, Massimo Pedersoli ha concluso vittorioso la sua missione arrivando a Capo Nord partendo da Genova. Un’impresa fatta per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul progetto per offrire più possibilità di fare sport ai bambini con disabilità.

Ecco il racconto di Pedersoli per gli ultimi chilometri fatti:

Quest’oggi il tempo é spettacolare, lascio bello presto il villaggio di pescatori più a nord del mondo e mi incammino sulla E69, la stessa strada che ieri sembrava un inferno di freddo, vento e pioggia oggi era un paradiso di sole e cielo azzurro… Incredibile!

La strada é in salita bisogna arrampicarsi fino all’altopiano di Capo Nord, i panorami sono mozzafiato e io non sto più nella pelle per l’arrivo.

Strada facendo tantissimi messaggi di incoraggiamento e vicinanza, siete stati tantissimi a seguire questo viaggio e ne sono più che lieto.

Dopo qualche ora eccomi arrivare alla spianata di Capo Nord! Dopo 6560km finalmente eccomi lì, dove ho sempre sognato di arrivare a piedi.

Mi reco al mappamondo, simbolo di Nordkapp, qui trovo una coppia di italiani Andrea e Martina che mi fanno un book fotografico😅, parliamo un po’ poi chiedo spudoratamente un passaggio.

Vado a visitare il centro che é a pagamento, comprare qualche souvenirs, mangio qualcosa, poi torno al camper, i ragazzi mi fanno salire, prendiamo un caffè e anche del prosecco per brindare all’impresa. Parliamo un po’ di me, di loro e di questo viaggio, poi ci avviamo insieme fino a Honningsvåg dove passerò la notte. Domani é un altro giorno, piano piano rientreró verso casa, a tappe ma non a piedi😅”.

Chi vuole contribuire al viaggio può donare al link https://gofund.me/9f593135

Per sostenere il progetto in Piscina invece al link https://www.retedeldono.it/…/da-genova-capo-nord-piedi…