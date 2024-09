Genova – Musei civici aperti e gratuiti domani sera, venerdì 27 settembre 2024 per partecipare alla Sharper Night la Notte Europea dei Ricercatori.

Durante le aperture straordinarie verranno presentati progetti di ricerca, restauri e tanto altro per svelare il dietro le quinte dei Musei di Genova

Tra le attività potete scoprire “Tra narghilè e pipe per oppio: quando gli archivi, nonostante tutto, non mentono!”, a cura di Maria Camilla De Palma Responsabile di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo – Genova

Per anni rimasto senza una paternità, l’arredo del salotto turco di Castello D’Albertis ci ha riservato delle sorprese fin dal suo riallestimento nel 2004, ma ha tenuto nascosto chi ne fosse l’ebanista ancora fino al 2023, fino alle ultime scansioni impreviste, quando l’archivio ci ha addirittura svelato la data, aprendo nuove prospettive e collaborazioni.