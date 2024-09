Genova – Il quartiere di Marassi si risveglia pian piano dopo la notte di follia appena trascorsa con centinaia di teppisti mascherati da tifosi che hanno seminato violenza e danni nella zona dello stadio, in corso De Stefanis, ma poi, inseguiti dalle forze dell’ordine, spostandosi anche in via Canevari, in via Bobbio e in via Montaldo.

Quindici feriti, danni alle auto posteggiate, moto e scooter gettate a terra e portoni e vetrine infrante “per una partita di pallone”.

Gli scontri sono iniziati quando ancora si stava giocando all’interno dello stadio e, incredibilmente, sulle gradinate è stata lasciata la possibilità di esporre bandiere, striscioni e altro materiale rubato durante il blitz nella sede del club della Sampdoria di Staglieno, devastato lo scorso 5 maggio a seguito di un’altra catena di episodi che hanno visto contrapposte le frange più estreme delle pseudo-tifoserie.

L’esposizione del materiale rubato ha scatenato la rivolta della gradinata sud che si è riversata in massa al di fuori dello stadio, sempre senza nessun intervento preventivo.

Lo stesso hanno fatto i facinorosi dell’opposta fazione e si è rischiato lo scontro diretto se non fosse stato per l’imponente dispiegamento di forze dell’ordine – oltre 400 uomini e donne tra poliziotti e carabinieri, mezzi blindati anti guerriglia e persino gli idranti che a Genova non si vedevano dal lontano G8 del luglio 2001.

Intorno alle 23 il parapiglia generale, con lanci di bottiglie, bidoni rovesciati, lanci di fumogeni e razzi da segnalazione e corso De Stefanis trasformata in un campo di battaglia.

La risposta delle forze dell’ordine, anche con l’impiego degli idranti, ha disperso i teppisti in tanti gruppi che si sono diretti verso la zona di via Canevari e verso monte, verso via Montaldo. Altri gruppi sono rimasti nella zona dello stadio seminando ancora danni e disatri che questa mattina, con il ritorno della luce, saranno evidenti e che qualcuno dovrà pagare.

Scene di guerriglia urbana sono andate avanti ben oltre l’una di notte quando, dallo stadio, sono usciti i pullman dei giocatori della Sampdoria prima e del Genoa dopo, tutti rigorosamente scortati da auto della polizia e tutti diretti verso l’autostrada.