Una nuova Allerta Gialla per maltempo sulla zona del Levante della Liguria. È stata diramata l’allerta gialla idrologica, per gli effetti delle forti piogge attese, sui bacini grandi nel Levante ligure (settori C ed E) dalle 20 di oggi, giovedì 26 settembre, alle 13 di domani, venerdì 27 settembre.