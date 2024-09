La presenza di una vasta area depressionaria sul Nord Europa determina un’aumento dell’instabilità sull’Europa centro-occidentale, che sarà interessata dal transito di diversi fronti fino alla giornata di venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 26 Settembre 2024

Giornata caratterizzata da nuvolosità intensa, con precipitazioni a carattere di rovescio già dalla notte in particolare a levante, nuvoloso o coperto altrove con qualche rovescio anche sul settore costiero centro-occidentale.

Nel corso della giornata aumento dell’instabilità con rovesci più intensi specialmente nella parte interna del settore orientale, dove si avranno i picchi precipitativi più alti.

Venti inizialmente moderati dai quadranti meridionali, localmente forti sul settore centrale e crinali esposti del centro-levante. In generale aumento nel pomeriggio, con raffiche localmente a carattere di burrasca sui crinali esposti del centro-levante, forti sul Mar Ligure e lungo la fascia costiera.

Mare molto mosso su tutti i settori, localmente agitato su quello centrale.

Temperature in aumento specialmente nei valori minimi, in lieve aumento o stazionarie le massime.

Sulla costa temperature minime tra +16/+21°C – Max: +21/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +8/+17°C – Max: +17/+22°C