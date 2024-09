Le previsioni meteo confermano il graduale allontanamento della perturbazione che ha portato precipitazioni intense sul Levante e Arpal conferma la fine dello stato di Allerta Gialla per temporali alle ore 13 per la zona del Levante che va dal Tigullio al confine con la Toscana.

Come previsto la fase più intensa della perturbazione ha interessato i settori montuosi di levante con cumulate di 149 mm in 12 ore nel comune di Bargone e di 111 mm in 12 ore nel comune di Gorredo

In questo momento persistono residue precipitazioni sui settori dell’estremo levante che a breve saranno in esaurimento.