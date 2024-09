Genova – “Se oggi ci troviamo questa gente è perché il duce tempo fa non ha usato abbastanza il bastone”. E’ il contenuto del post pubblicato dal consigliere leghista nel Municipio VI Medio Ponente, Paolo Carissimo, che sta suscitando molto clamore e le proteste dell’Anpi che ne chiede ufficialmente le dimissioni.

Il caso è scoppiato quando il consigliere eletto nelle liste della Lega ha pubblicato sui social una fotografia della deputata europea Silvia Salis commentando – dopo aver precisato di non essere “fascista” che “se oggi ci troviamo questa gente è perché il duce tempo fa non ha usato abbastanza il bastone”.

Una esternazione che ovviamente ha scatenato le reazioni di molti e le proteste ufficiali dei consiglieri del Municipio.

In una lettera aperta l’Anpi, l’associazione nazionale partigiani d’Italia, chiede pubblicamente le dimissioni di Carissimo precisando che non ci può essere spazio nelle istituzioni “per chi mostra sui social nostalgie mussoliniane”.

“Riteniamo gravissima – scrive l’Anpi – la scelta di un consigliere leghista del Municipio Medio Ponente di Genova, Paolo Carissimo, che sulla sua pagina Facebook ha commentato, sopra una fotografia dell’europarlamentare Ilaria Salis, con una frase di nostalgia verso il “bastone” di Mussolini, che non sarebbe stato usato abbastanza.

Non riteniamo accettabile che un eletto in un’assemblea istituzionale possa esprimersi in

questo modo: il consigliere nostalgico deve dare le dimissioni e la presidente del Municipio

deve a sua volta prendere subito le distanze. Ci piacerebbe conoscere anche la posizione

del sindaco Marco Bucci”.