Imperia – Agli arresti domiciliari in attesa del processo per lesioni personali colpose il 35enne che avrebbe contagiato con il virus dell’Hiv la ex fidanzata nascondendole la sua condizione durante la loro convivenza. Il provvedimento è scattato a seguito della denuncia della donna che aveva scoperto la sua sieropositività una volta finita la relazione.

Un banale esame del sangue ha fatto scoprire la sieropositività e la donna non ha avuto dubbi nella responsabilità dell’ex e lo ha denunciato.

Si è così scoperto che l’uomo, sieropositivo e consapevole di esserlo, non si sarebbe sottoposto alle necessarie cure e non avrebbe avvisato la compagna della sua condizione, La giovane donna si trova così contagiata inconsapevolmente e sebbene le conquiste mediche abbiano ormai ridotto a “malattia cronica” l’Aids, la donna non potrà certo vivere una vita come tutte le altre, dovendosi curare per il resto della vita con farmaci anche di un certo impatto sulla salute generale.

La procura di Imperia, che ha indagato l’uomo, ha richiesto la misura cautelare dell’obbligo degli arresti domiciliari in attesa del processo.