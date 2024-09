E’ scattata nel Levane ligure alle 20 di ieri sera e proseguirà, salvo modifiche, sino alle 13 di oggi, venerdì 27 settembre, la nuova Allerta Gialla per maltempo e precipitazioni anche abbondanti diffusa dalla protezione civile regionale su previsioni di Arpal.

L’allerta gialla per pioggia è limitata alle zona C ed E (Spezzino e aree interne) a seguito della previsione di forti piogge attese nella mattinata di oggi.