Una veloce perturbazione sta transitando dalla scorsa notte sul settore centro-orientale provocando intensi rovesci di pioggia nelle aree interne. Un miglioramento è previsto per i prossimi giorni con temperature però in diminuzione da sabato 28 settembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 27 Settembre 2024

In mattinata rovesci anche intensi nelle zone interne del settore centro-orientale con cumulate anche elevate.

Più sporadici i fenomeni lungo le coste ed assenti a ponente dove avremo schiarite.

Dalla tarda mattinata spostamento dei fenomeni sempre più a levante: tempo soleggiato a ponente, parzialmente nuvoloso a levante, senza più piogge.

Venti tra moderati e forti da sud o sud-ovest.

Mare molto mosso, localmente agitato sul levante.

Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi

Sulla costa temperature minime tra +16/+21°C e massime tra +22/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +7/+16°C e massime tra +18/+22°C