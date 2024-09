Genova – Partita “a porte chiuse” questa sera, al Ferraris di Marassi, per la tifoseria del Genoa che per prima “paga” il conto degli scontri pre, durante e dopo il derby della Lanterna di mercoledì 25 settembre.

La partita si gioca ma nessun tifoso del Genoa potrà accedere allo stadio per vedere l’incontro, una punizione durissima per gli oltre 28mila abbonati: La stragrande parte di loro non c’entra nulla con quanto avvenuto nel regolamento di conti tra teppisti mascherati da tifosi avvenuto fuori dallo stadio.

Niente tifo sulle gradinate nemmeno per Sampdoria – Juve Stabia prevista venerdì prossimo, venerdì 4 ottobre. Si giocherà a porte chiuse alle 20.30.

La punizione è stata estesa anche alle trasferte e quindi niente tifoseria al seguito della Sampdoria a Modena e niente supporter del Grifone ad Atalanta, il 5 ottobre.

Niente trasferta per i genoani neppure con la Lazio il 27 ottobre e con il Parma il 4 novembre.

Blucerchiati senza trasferte, invece, anche con il Cesena il 19 ottobre e con il Cittadella il prossimo 29 ottobre.