Genova – I blue-jeans dei genovesi rinascono per progetti sociali e ambientali. Fra le novità della Genova Jeans Week che sta per iniziare (1-6 ottobre 2024) c’è il progetto pilota “Riuso attivo”, nato dalla collaborazione del Comune di Genova (Assessorati Ambiente e Politiche sociali) con Camera di Commercio di Genova e Humana People to People

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere a Genova, cui hanno aderito finora 18 fra negozi della Jeans Trail e jeanserie di tutta la città, che ha lo scopo di sensibilizzare i genovesi sulla necessità di ridurre lo spreco e l’inquinamento collegato all’industria del jeans e più in generale del tessile, facendo rivivere i capi usati e destinandoli a iniziative di utilità sociale.

I genovesi che hanno in casa un capo che non usano più sono chiamati a consegnarlo durante la settimana dall’1 al 6 ottobre in uno dei 18 negozi aderenti, riconoscibili dal bollo “Il jeans è per sempre – Io partecipo alla Genova Jeans week” e indicati di seguito. I capi verranno raccolti da Humana Paople to People tramite appositi scatoloni, recuperati e rigenerati e rimessi in commercio. I proventi di successive vendite, come nel caso di tutte le attività di Humana People to People, saranno utilizzati per promuovere attività di utilità sociale e ambientale.

Alla raccolta, come ad altri importanti progetti della Jeans Week, partecipa l’associazionismo della rete territoriale costruita dall’Assessorato alle Politiche Sociali con l’iniziativa “Start Tappe” che mette in rete realtà impegnate all’attivazione di progetti inclusione sociale

Con una piccola azione, il cittadino può contribuire a coprire la preziosa tappa dell’economia circolare costituita dal “riuso”, su cui è impegnato il Comune di Genova, in particolare con il progetto CCity, Genova Città Circolare nell’ambito dell’Action plan Genova 2050.

“Riuso Attivo” è un’iniziativa pilota che verrà testata durante la prima edizione della settimana del jeans per essere riproposta nelle prossime edizioni. Un grande gioco di squadra lanciato da Comune di Genova, Camera di Commercio e Humana People to People nel segno della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

I negozianti possono ancora partecipare comunicandolo alla propria associazione di riferimento per ricevere il contrassegno

Di seguito l’elenco dei negozi e delle jeanserie aderenti e la mappa della Jeans Trail:

JACADI, Via Luccoli 34r

AMELIE, Via Luccoli 26r

ANTICA ERBORISTERIA SAN GIORGIO, Via Luccoli 47r

OTTICA MEDICA, Via Luccoli 57

LO SPAVENTAPASSERI Via Luccoli 30r

PASQUINUCCI 1870 Via Luccoli 18r

BULLI & PUPE vico San Matteo 8 r

VINICOLA 23 Via degli Orefici 25

LUCARDA, Via di Sottoripa, 61 R, Genova

BOLLO, Via San Luca 87 R Genova

OLMEDA, via Borgoratti 8br

VENTURA JEANSERIA, piazza della Vittoria 80/82r

DRUG STORE, Piazza Brignole 26r Genova

OLIVA , Via P. Anfossi 118 r a Pontedecimo

FELLY DI GHIGLIONE- Via Natale Gallino 2r Pontedecimo Genova

GIGLIO BAGNARA, via Sestri 46

LULLY- Via Pasquale Pastorino 35r Genova

LULLY – Via Antonio Cantore 35r Genova