Chiavari – Terza ed ultima giornata per ChiavariCosplay, la kermesse dedicata alla cultura manga, del fumetto e pop che sta richiamando un folto pubblico nella cittadina del levante ligure.

Anche oggi previsti tanti eventi e spettacoli oltre alla presenza, per le strade della città, di tanti personaggi cosplay.

Alle 14.00, in piazza Mazzini l’atteso concorso K-pop Contest, seguito dalle premiazioni della Gara Cosplay.

Alle 17.30 si esibiranno i giovani talenti della Scuola della Voce di Chiavari insieme all’Associazione Tigullio Eventi.

Alle 18.00 esploderanno l’energia e la simpatia dei Miwa e i suoi Componenti con lo spettacolo “Swing City”.

Alle 19.45 i Potara, freschi dell’accesso ai Bootcamp di X-Factor, proporranno il loro stuzzicante bubble pop.

Sale l’attesa per il grande concerto di chiusura della regina delle sigle Cristina D’Avena, previsto per le 20.00.

Anche Piazza Roma sarà in fermento.

Alle 10.30 inizierà il viaggio alla scoperta dei tesori della Biblioteca Francesco e Elena Bono con “Bibliosafari”, ospiti Davide La Rosa e Alessio Spataro.

Alle 15.00 si parlerà di fumetto non convenzionale con Enrico Macchiavello, Davide La Rosa e Alessio Spataro, autore del manifesto ufficiale.

Alle 16.00 arriverà il celebre doppiatore Lorenzo Scattorin, voce di Pedro nella serie tv e nei due capitoli del videogioco omonimo, con l’incontro “Tre giorni dopo l’outbreak day: The Last of Us”, moderato da Andrea Bedeschi.

Alle 16.45 animazione e colore con il K-pop, acclamato fenomeno culturale e musicale.

Alle 17.15 altro imperdibile appuntamento: “Un hotel infernale” con la doppiatrice Rossa Caputo, voce di Charlie in “Hazbin Hotel”, recente fenomeno animato dall’incredibile successo, insieme alla critica cinematografica televisiva Gabriella Giliberti e, direttamente dallo storico settimanale Cioè, Antonella Murolo. Al termine, Meet&Greet presso l’Info Point. Alle 18.00 “Ink Wars” con gli artisti ospiti dell’Artist Alley a cura di Zethone.

Alle 19.00 Cristina Penco, giornalista specializzata in royals e celebrities, presenterà “Dalle fiabe alla realtà: eroine Disney e principesse delle cronache a confronto”, a cui seguirà un tuffo nel mondo fantasy di Elena Guasco aka Hikari Homura con il libro “Pantheon il Distruttore”.