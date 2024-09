Sestri Levante (Genova) – Mille euro tondi tondi per una focaccia con il formaggio. Questa volta il caro prezzi non c’entra nulla e non si tratta nemmeno di un “errore” o di una protesta di qualche turista choccato per il conto finale bensì di uno dei piatti “in menù” di un noto locale della cittadina del levante ligure che offre piatti di lusso per portafogli ben gonfi.

La focaccia con il formaggio misura ben 45 centimetri di diametro ed è rifinita con la migliore crescenza, scaglie di tartufo bianco d’alba e di oro in foglia a 18 karati.

Il prezzo, stratosferico, ha scatenato una tempesta di commenti sui social ma pare che i titolari del locale abbiano già una lista di prenotazioni lunghissima.

Chi deciderà di spendere mille euro per la focaccia con il formaggio extra lusso avrà anche a disposizione una magnum di champagne Armande De Brignac serie “Gold”

Pare che la focaccia sia l’ideale per una cena davvero indimenticabile con la propria compagna o l’occasione (d’oro) per una dichiarazione importante.

Lo chef assicura che anche la foglia d’oro sia commestibile e che conferisca un tocco molto particolare alla pietanza.

Sui social il piatto sta già suscitando grande clamore e dibattito e divide i commenti tra entusiasti che sperano di poterla assaggiare e chi invece lo considera uno schiaffo alla povertà.

C’è poi chi si affretta a chiarire che, oro o meno, la pietanza non potrà fregiarsi del titolo di “focaccia con il formaggio di Recco” perché quella è IGP ovvero ha indicazione geografica protetta e si può gustare solo nel piccolo comune ligure dove pare sia stata inventata e che ha registrato il marchio.