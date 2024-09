Alassio (Savona) – Una tragedia si è consumata nelle prime ore di questa mattina nella frazione di Moglio, in piazza Marini, dove un uomo di 86 anni è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo.

E’ accaduto intorno alle 6:30. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo, e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime informazioni, al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un gesto volontario.