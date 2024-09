Borghetto Vara (La Spezia) – Passeggia in campagna e trova alcune bare gettate a lato strada e sacchi neri che potrebbero contenere resti umani. Macabro ritrovamento su una strada sterrata della zona del comune spezzino, in località Cassara, dove un passante ha prima notato le bare e poi ha intravisto quelli che potrebbero essere resti umani.

Una chiamata al numero di emergenza 112 ha fatto scattare le indagini e i carabinieri hanno ispezionato la zona trovando i resti di cinque feretri e sacchi neri contenenti materiale ora al vaglio del medico legale.

L’ipotesi più accreditata è quella di un abbandono da parte di una ditta impegnata nelle operazioni di esumazione delle salme in qualche cimitero locale ma non viene escluso neppure il gesto di qualche squilibrato alla ricerca di macabri trofei o, ancora, di un rituale satanista.

I carabinieri indagano sul ritrovamento e presto si potrebbero avere risposte più chiare all’incredibile episodio.

Una volta individuato il responsabile, potrebbe scattare la denuncia per gravi reati e la necessità di dare un nome alle salme per poterle restituire ai parenti e per ridare una degna sepoltura ai resti ritrovati.