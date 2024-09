Genova – Non solo passeggiate notturne per i cinghiali. Ieri mattina una famigliola di ungulati è stata avvistata in pieno giorno, intorno alle 11, in viale Bernabo Brea tra Sturla e San Martino

La famigliola è stata avvistata mentre cercava cibo tra i bidoni della spazzatura, attirata dai soliti gesti di inciviltà di chi abbandona i sacchetti all’esterno dei cassonetti ma anche dalla presenza di bidoni di plastica per l’umido che ancora possono essere ribaltati.

Come di consueto è scattato l’allarme della polizia locale che ha inviato un messaggio di allerta per motociclisti e automobilisti, invitandoli alla massima prudenza percorrendo viale Bernabò Brea, per evitare incidenti anche gravi come quelli avvenuti nei giorni scorsi.

(Foto di Archivio)