Imperia – Un piccolo tesoro in oro e gioielli nascosto in due camper rubati posteggiati da giorni sul Lungomare Vespucci. Lo hanno scoperto i carabinieri di Imperia durante un controllo sui due mezzi segnalati da passanti e che sono risultati rubati e nella disponibilità di due donne.

Quando i militari sono arrivati sapevano già che i mezzi risultavano rubati rispettivamente in Grecia nell’agosto scorso e a Sarzana, in provincia della Spezia, ad una coppia di turisti tedeschi che lo aveva lasciato parcheggiato per fare compere e, al rientro, ha trovato la brutta sorpresa.

I militari saliti a bordo dei mezzi hanno notato diverse cose “anomale” e così hanno approfondito la ricerca trovando diversi sacchetti della spesa contenenti oro e gioielli probabilmente rubati.

Le due donne trovate nei pressi, infatti, hanno ammesso di avere i mezzi ma non hanno saputo dare spiegazioni a proposito del piccolo tesoretto trovato a bordo.

I carabinieri sospettano che si tratti del bottino di una raffica di furti compiuti nella zona.

Le due donne sono state arrestate e i gioielli saranno catalogati e resi visibili sul sito web dei carabinieri per dare la possibilità ai proprietari di riconoscerli potendo recuperarli mostrando la denuncia di furto e la descrizione degli oggetti spariti.