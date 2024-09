Inizio settimana con graduale peggioramento delle condizioni meteo che culminerà nella giornata di mercoledì, con precipitazioni anche di forte intensità sul levante.

In calo le temperature, a partire dalle minime.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Prosegue la fase anticiclonica sul Mar Mediterraneo occidentale, con giornate prevalentemente stabili su gran parte dell’Europa meridionale almeno fino a metà settimana

Lunedì 30 Settembre 2024

In mattinata cieli in prevalenza velati o parzialmente nuvolosi, con nubi maggiormente compatte nell’interno di levante.

Situazione simile nel pomeriggio, ma l’infiltrazione di un disturbo in quota porterà ad un aumento della nuvolosità in particolare nell’interno di levante.

Nel corso della serata sui settori costieri saranno possibili rovesci sparsi in risalita dal Golfo.

Venti deboli o moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali, in intensificazione in serata al largo dell’Imperiese.

Mare generalmente poco mosso, mosso in serata nell’Imperiese.

Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, e ancora stazionarie o in lieve calo le massime.

Sulla costa temperature minime tra +13/+18°C e massime tra +19/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +5/+12°C e massime tra +15/+21°C