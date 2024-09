Taggia (Imperia) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina all’interno di un’abitazione situata in strada Castellaro, dove un bambino di appena sei mesi è caduto in casa riportando un trauma cranico. Al momento non sono ancora chiare le cause della caduta.

Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica, che hanno stabilizzato il piccolo e hanno prestato le prime cure sul luogo.

Successivamente, è stato allertato l’elisoccorso che ha trasportato il giovanissimo paziente all’ospedale pediatrico Gaslini in codice giallo, quello di media gravità.