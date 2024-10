Genova – Un grave episodio di violenza si è verificato nel corso della giornata di oggi in via Ventotene, nel quartiere di Lagaccio, dove un giovane di 18 anni avrebbe accoltellato la madre al culmine di una lite. I fatti si sono verificati intorno all’ora di pranzo.

Secondo quanto ricostruito, il giovane e la madre stavano mangiando in compagnia dell’altro figlio, un minorenne, quando per motivi ancora da chiarire avrebbero iniziato a litigare. Improvvisamente il 18enne avrebbe preso in pugno il coltello che stava usando per mangiare e avrebbe colpito all’addome la donna.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno soccorso la vittima, una 45enne, e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale. Il giovane, invece, è stato portato in Questura dalla Polizia.