Genova – Al culmine di una violenta lite con la madre ha afferrato un coltello e l’ha colpita all’addome. E’ successo all’ora di pranzo in un appartamento di via Ventotene, nel quartiere del Lagaccio. Un 17enne in preda ad un’esplosione di rabbia ha accoltellato la madre, una donna di 45 anni, davanti al fratellino che ha poi chiamato i soccorsi.

Non sono ancora chiare le circostanze del tentato omicidio ma il giovane stava litigando furiosamente con la madre quando tra i due è nata una colluttazione terminata quando il ragazzo ha afferrato un coltello da cucina ed ha inferto un colpo all’addome della madre, lasciandola a terra sanguinante.

Fortunatamente il fratellino minore è corso a chiedere aiuto ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e l’ambulanza che ha trasportato la donna all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso, il più greve.

Le forze dell’ordine hanno arrestato il ragazzo che è stato trasferito in una struttura protetta a disposizione del magistrato per i minori.