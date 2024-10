La Liguria è nuovamente interessata da correnti fredde che accompagnano una nuova perturbazione che raggiungerà la nostra regione tra la serata di oggi e la giornata di domani, mercoledì 2 ottobre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:



Martedì1 ottobre 2024

Aumento dell’instabilità, con rovesci sparsi già dalla notte specialmente tra Genovesato e Spezzino. Tra poco nuvoloso e nuvoloso altrove.

Venti moderati a carattere di Libeccio a levante (in rotazione a scirocco sotto costa) e davanti l’Imperiese, tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente.

Mare mosso su Imperiese e Spezzino, poco mosso su Genovesato di ponente e Savonese.

Temperature in generale seppur lieve aumento, specialmente nei valori minimi.