Genova – E’ stato trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini il bambini di appena 4 anni che questo pomeriggio è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di una grata.

L’incidente è avvenuto in piazza Rapisardi, nel quartiere di Pegli ma ancora non sono chiare le circostanze di quanto avvenuto

Il bambino sta giocando sulla grata quando, improvvisamente, avrebbe ceduto facendolo cadere per diversi metri.

Subito è scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco e al 118 e il bambino è stato recuperato dai pompieri e affidato all’ambulanza della Croce Verde Pegliese e si è deciso il trasferimento d’urgenza all’ospedale Gaslini dove il piccolo è stato sottoposto a diversi esami medici per accertare eventuali lesioni interne.

Non si tratta del primo cedimento di grate e marciapiedi nel capoluogo ligure dove, alcuni msi fa, il cedimento di una lastra del marciapiede di corso Europa aveva causato la caduta di una nonna con un bambino.

notizia in aggiornamento