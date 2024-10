Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla temporali sul centro levante ligure (aree BCE) alle 15:00 di oggi, mercoledì 2 ottobre.

Questo non vuol dire che smetterà di piovere ovunque: a seguire, infatti, avremo una “bassa probabilità di temporali forti” fino a domani su tutta la regione. Ci aspettiamo perciò ancora temporali, localmente anche forti, ma fortunatamente più isolati di quelli della mattinata.

La fase più”vivace” della perturbazione è ancora in corso sul centro-levante, e tenderà a smorzarsi nel primo pomeriggio; permarrà tuttavia una spiccata instabilità con fenomeni più isolati.

Come previsto la nostra regione è stata investita da una perturbazione che sta interessando l’Europa centrale e che determina i fenomeni odierni. I passaggi più intensi della mattinata hanno fatto registrare cumulate di 96 mm in 6 ore a Brugneto Diga, nel comune di Torriglia (GE); 73.2 mm in 6 ore a Giacopiane – Diga, nel comune di Borzonasca (GE); molto forti le intensità nel breve periodo, con 16.8 mm in 15 minuti a Fiorino, nel comune di Genova; 16.4 mm in 15 minuti a Ognio, nel comune di Neirone (GE); picco del mare con un’onda di 2 metri già passato a Ponente, mentre continuerà a crescere a Levante fino ad agitato. Raffica massima di 118.8 km/h a Casoni di Suvero (Zignago) intorno alle 9 del mattino.

Nelle prossime ore la perturbazione muoverà verso Nord Est aprendo la strada all’ingresso di aria fredda su tutta la penisola; si verificheranno precipitazioni a carattere temporalesco, soprattutto sul centro levante, a carattere più isolato. Fenomeni in esaurimento a partire dalla serata di domani.