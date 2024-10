Taggia (Imperia) – Sono stati ritrovati sani e salvi nella notte i due cercafunghi dispersi dal tardo pomeriggio di ieri nei boschi della zona di Santa Maria Maddalena del Bosco, in Valle Argentina.

Erano stati proprio i due uomini, preoccupati per aver perso la direzione per rientrare a casa e per l’avvicinarsi del tramonto, a chiamare il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

Subito si erano attivate le squadre dei vigili del fuoco del comando di Imperia e il distaccamento di Sanremo, supportati anche dal gruppo Cinofili VVF.

Le ricerche sono poi proseguite anche con i droni e nella notte i due sono stati ritrovati in buone condizioni

I soccorritori li hanno riaccompagnati alla strada presso l’auto che avevano parcheggiato.