Genova – Attimi di paura e apprensione si sono vissuti nel corso della serata di ieri all’interno di un appartamento situato in via Piacenza, in Valbisagno, dove un uomo ha inviato un messaggio alla propria fidanzata annunciando la volontà di togliersi la vita tramite un’overdose di farmaci.

La donna ha allertato tempestivamente i soccorsi, con una squadra dei Vigili del Fuoco che si è precipitata sul posto. I pompieri hanno tentato di entrare dalla porta suonando al campanello, ma non hanno trovato risposta.

A quel punto si sono introdotti sfondando una finestra e trovando l’uomo steso sul letto, ma ancora vivo. E’ stato immediatamente allertato il 118 che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale Galliera. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.