Genova – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere del Parco del Ponte, in via Argine Polcevera. Secondo le prime informazioni, un operaio di 39 anni sarebbe precipitato da un altezza di quasi dieci metri cadendo rovinosamente a terra.

E’ accaduto intorno alle 14. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni presenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Le condizioni dell’uomo sono apparse critiche fin da subito: all’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, il 39enne si trovava già in arresto cardiaco. Dopo averlo sottoposto alle prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni rimangono critiche, mentre si sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.