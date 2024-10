Genova – Traffico in tilt in diverse zone della città a causa di una serie di incidenti e per la pioggia che ha spitno molti a spostarsi con l’automobile.

Disagi sulle autostrade attorno al capoluogo ligure con un camion in avaria sulla rampa di ingresso della A10 genova – Ventimiglia di Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia.

Coda anche in direzione casello autostradale di Genova Ovest a causa di veicolo in avaria oltre la barriera del casello – ripercussioni al traffico sul ponte Elicoidale e sulla strada Aldo Moro