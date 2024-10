Lucinasco (Imperia) – Una tragedia si è consumata sulle alture dell’imperiese intorno all’ora di pranzo della giornata odierna, giovedì 3 ottobre, dove un uomo di 90 anni che stava percorrendo la Strada Provinciale 30 a bordo della sua auto avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada e perdendo la vita nell’impatto.

Nell’incidente la vettura sarebbe finita su una fascia ribaltandosi. Nulla da fare per il 90enne alla guida, che sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco: il veicolo è stato recuperato, ma i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, che secondo le prime informazioni sarebbe avvenuto in maniera autonoma e non avrebbe visto il coinvolgimento di altri veicoli.