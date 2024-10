Genova – Nonostante l’Allerta Meteo Gialla fosse terminata già nel pomeriggio di ieri, un’ingente quantità di pioggia è caduta sul capoluogo tra la serata di ieri e la prima mattinata odierna.

Tra le zone più colpite la zona di Quezzi, che secondo i dati Arpal avrebbe fatto registrare circa 54 mm in un’ora. L’intenso rovescio sarebbe la causa del crollo del muraglione di via Motta, avvenuto in mattinata. Fortunatamente, al momento del cedimento non stava passando nessuna persona e, quindi, non si registrano feriti.

Sul posto i tecnici, che si sono subito messi al lavoro per rimuovere le pietre crollate e per mettere in sicurezza il muraglione, cercando di riaprire la strada quanto prima.

foto Facebook @Sei di Quezzi se…