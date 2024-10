Prosegue la fase di instabilità che sta interessando la Liguria a causa dell’affondo di una saccatura nord-atlantica sul Mediterraneo. Attese piogge sparse a carattere di rovescio, concentrate per lo più sui settori centro-orientali della regione, e venti forti.

Temperature in graduale diminuzione a seguito dell’arrivo di aria più fresca dalle latitudini settentrionali.

Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso durante il fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 3 Ottobre 2024

Fino dalle prime ore del mattino precipitazioni sparse specialmente sul centro-ponente della regione, con rovesci localmente intensi tra il Genovesato ed il Savonese orientale, moderati altrove. Successivamente le precipitazioni più abbondanti potranno interessare il levante della regione, tra lo Spezzino e l’alta Toscana, mentre potrà fare capolino qualche raggio di sole ad ovest, seppur non si escluda qualche breve rovescio per instabilità residua.

In serata attesi nuovamente rovesci sparsi, seppur di intensità moderata, su centro-ponente ed estremi della regione.

Venti inizialmente moderati dai quadranti meridionali (prima parte del mattino), in rotazione a quelli settentrionali nel pomeriggio, in intensificazione e con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi del Savonese e Genovesato occidentale.

Mare in graduale calo a mosso.

Temperature in calo ovunque sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Sulla costa temperature minime tra +14/+18°C e massime tra +18/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +7/+15°C – Max: +13/+16°C