Recco (Genova) – Pesanti disagi sulla linea ferroviaria tra Genova e La Spezia si segnalano a partire dalla seconda mattinata odierna, giovedì 3 ottobre, a causa di un guasto che si è verificato nei pressi della stazione di Recco.

I problemi sono iniziati pochi minuti prima della 11 e riguarderebbero i sistemi di distanziamento automatico dei treni. I tecnici si sono portati sul posto, ma al momento la situazione non è ancora tornata alla normalità.

Iniziano ad accumularsi sempre maggiori ritardi per quanto riguarda i treni regionali, gli Intercity e anche i convogli ad alta velocità. I treni al momento fermi, fortunatamente, si troverebbero nei pressi delle stazioni e non lungo la linea. Al momento non sono chiari i tempi di ripristino.