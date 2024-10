Genova – Una donna di una certa età, vestita di viola e con un cappello in testa. E’ l’identikit di una persona che da giorni girerebbe per il centro storico strappando la cartellonistica della Genova Jeans Week affermando che, in realtà, la celebre tela blu sia stata inventata in America e che, nel capoluogo, sia in corso una “mistificazione”.

Numerose le segnalazioni di blitz della persona contro le installazioni della Genova Jeans Week ma, soprattutto, contro la cartellonistica e le bande guida posizionate lungo i percorsi turistici per segnalare gli itinerari di visita alle numerose mostre ed eventi legati alla celebrazione dell’origine genovese della tela che ha conquistato il mondo intero diventando una sorta di tessuto universale.

I danneggiamenti sono stati “sopportati” dall’organizzazione ma ora stanno diventando talmente diffusi e frequenti da aver fatto scattare una sorta di “caccia” alla persona che ha certamente il diritto di esprimere la propria opinione, seppur smentita dalle ricostruzioni storiche, ma senza tuttavia danneggiare il lavoro di tante persone e lo svolgimento della kermesse.