Genova – I passaggi dei bianconi nei cieli della Liguria è terminata e con essa il monitoraggio degli esemplari in migrazione post riproduttiva nell’entroterra di Arenzano.

L’ornitologo Luca Baghino, che dal 1984 si occupa del fenomeno della migrazione dei Rapaci nel Parco del Beigua, definisce i dati come “sorprendenti”.

“La popolazione di Bianconi in transito migratorio nell’area di Arenzano, controllata ormai da anni, quest’anno ha registrato il volume più alto, con poco più di 2500 individui rilevati nel periodo di riferimento (dal 15 al 26 settembre). Il 2024 quindi offre nuovi spunti per comprendere meglio dinamiche e ritmi, mai scontati né banali, della migrazione attraverso la penisola italiana, insieme poi alle interessanti indicazioni relative ad alcune altre specie segnalate anno per anno”.

Per celebrare 25 anni di monitoraggio, lunedì 7 novembre, il Parco del Beigua proporrà un interessante webinar tenuto proprio da Luca Baghino con Antonio Aluigi, responsabile dell’Area Tutela della Biodiversità del Parco.