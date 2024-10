Aumentano le condizioni di variabilità del tempo in Liguria con il graduale allontanamento della perturbazione verso levante. Le schiarite diventeranno più ampie nella giornata di sabato. Ancora gradevoli, nel complesso, le temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 4 Ottobre 2024

Sino alla mattinata residui piovaschi sui versanti padani centro-orientali con qualche goccia di pioggia anche lungo le coste sottostanti. Altrove nubi sparse con schiarite ed assenza di fenomeni.

Nel pomeriggio formazione di qualche rovescio nell’Imperiese, in attenuazione in serata. Nubi sparse altrove con schiarite prevalenti e addensamenti più intensi sui versanti padani orientali, ma senza più piogge.

Venti forti da nord tra la notte e la mattinata, in attenuazione fino a deboli in serata.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo con moto ondoso in attenuazione.

Temperature in calo le minime, in lieve aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +13/+15°C e massime tra +19/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +3/+10°C e massime tra +15/+19°C