Genova – E’ stata riaperta solo intorno alle 23 l’autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce chiusa nella serata di ieri, alle 22,15 in entrambe le direzioni, a causa di un allarme bomba.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un oggetto “sospetto” all’imboccatura della galleria Monacchi, in direzione nord, verso Ovada.

Inizialmente si era parlato di un ordigno bellico ma poi si è compreso che si trattava di un oggetto potenzialmente esplodente che viene utilizzato anche nei cantieri dagli operai addetti agli interventi di manutenzione e che, potendo esplodere, non avrebbe dovuto trovarsi in quel posto.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno disposto la chiusura dell’autostrada per motivi precauzionali e poi gli artificieri che hanno isolato l’oggetto che verrà rimosso in sicurezza nella mattinata di oggi.

Il traffico è stato fatto defluire e poi l’autostrada è stata riaperta dopo oltre un’ora di blocco.

Un’indagine è stata aperta sulla presenza dell’oggetto potenzialmente esplosivo mentre sui social si sono scatenate le proteste di automobilisti e trasportatori per l’ennesimo blocco e per i disagi subiti con poche informazioni su quanto stava avvenendo.