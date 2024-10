Genova – Per convincerla a tornare con lui le ha puntato la pistola in faccia minacciandola di morte. Uno strano modo per convincere l’ex a riallacciare il rapporto quello trovato da un 70enne genovese che è stato denunciato da una donna di 40 con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

L’uomo si è presentato nell’abitazione della donna e quando lei ha aperto la porta le ha puntato al volto una pistola regolarmente detenuta e ha urlato: “torna con me o ti uccido”.

Fortunatamente la donna è riuscita a richiudere la porta e ha subito composto il numero di emergenza 112 chiamando le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto sorprendendo l’arzillo pensionato ancora nei pressi e ancora armato.

L’uomo è stato bloccato e trasferito in caserma dove è stato denunciato e dove gli è stata sequestrata l’arma.