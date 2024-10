Temporaneo miglioramento nella giornata di oggi, sabato 5 ottobre, con tempo nel complesso soleggiato, ma con nubi in aumento a ponente.

Domenica l’avvicinamento di una perturbazione determinerà un generale aumento della nuvolosità con possibili piovaschi ed una nuova fase perturbata è attesa per lunedi 7 ottobre con piogge anche intense.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:



Sabato 5 Ottobre 2024

Al mattino tempo nel complesso soleggiato ovunque a parte qualche nube sullo Spezzino. Nel pomeriggio tempo soleggiato o velato a levante, aumento della nuvolosità a ponente, in trasferimento verso il settore centrale in serata; in genere basso il rischio di pioggia

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in calo le minime, in aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +12/+15°C e massime tra +20/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+6°C e massime tra +16/+19°C