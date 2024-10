Fontanigorda (Genova) – E’ stato ritrovato sano e salvo il cercatore di funghi che ieri sera è stato sorpreso dal buio mentre percorreva il sentiero di ritorno nel Bosco delle Face, nel comune di Fontanigorda.

L’uomo, rendendosi conto di non riuscire più a trovare la via di casa ha chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, hanno raggiunto la zona e, dopo una ventina di minuti di strada sterrata percorsa col mezzo fuoristrada, ed altrettanti a piedi, hanno raggiunto l’uomo.

La persona si trovava in buone condizioni di salute ed è stata accompagnata verso il centro abitato.

Sul posto anche i carabinieri forestali con unità cinofila