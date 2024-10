Alassio (Savona) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni della persona travolta ieri sera (6 ottobre) da un treno nella stazione.

Intorno alle 23,30 l’uomo si trovava nelle vicinanze del binario 3 e all’arrivo del treno successivo è stato travolto e gettato a terra con forza.

Nell’impatto avrebbe riportato diverse fratture e lesioni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e la persona è stata soccorsa e trasferita in codice rosso, il più grave, in ospedale.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente che, al momento, non esclude neppure l’ipotesi di un gesto volontario.