Entrerà in vigore alle 12 di oggi, salvo modifiche, la nuova Allerta Gialla per temporali e maltempo dichiarata dalla protezione civile regionale su previsioni di Arpal per la zona del Centro e del Levante della Liguria (Zone BCDE).

Atteso un forte peggioramento nel corso della giornata che potrebbe far innalzare ad Arancione o persino a Rossa il livello di emergenza.

La forza e l’intensità delle precipitazioni dovrebbe aumentare in serata per raggiungere il culmine tra la notte e la mattina di domani, martedì 8 ottobre 2024.

Temporali stazionari che potrebbero scaricare molta acqua su territori già saturi e con condizioni del terreno non in grado di assorbire altra acqua.

Inoltre le previsioni delineano un’ondata di maltempo con precipitazioni più intense nella giornata di martedì (mattina e pomeriggio), tregua umida mercoledì e nuovo passaggio perturbato giovedì.