A Chiavari, domani martedì 8 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Lo ha disposto il sindaco con un’apposita ordinanza, vista l’allerta meteo arancione prevista dalle 22 di stasera e l’evoluzione in rossa domani, a partire dalle 12. Resterà chiuso anche lo Spazio Lido.

Alle 22 verrà aperto il Centro Operativo Comunale, per informazioni e segnalazioni contattare il numero 0185-365557.

Di seguito le disposizioni da mettere in atto durante l’allerta arancione e rossa all’interno del Comune di Chiavari:

Con ALLERTA ARANCIONE

• il divieto di permanenza in via temporanea nei locali sottostanti al piano strada per tutte le unità abitative ricadenti nelle aree ad alto rischio inondazione (ALLEGATO B – area rossa della mappa di inondabilità del PAI) ENTELLA + RUPINARO

• il divieto di permanenza in via temporanea nei locali dei civici (ABITAZIONI A RISCHIO FRANA):

– via Parma n. 125

– via Parma n. 125 D

– via Aurelia n. 74

– fraz. Campodonico via Case Sparse n. 27

• sospensione di qualsiasi evento o manifestazione sul territorio comunale;

• sospensione di tutte le fiere, il mercato ambulante settimanale di merci varie e ogni altra forma di commercio su area pubblica ad eccezione del mercato giornaliero.

• sospensione di tutte le attività di spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi.

• chiusura del palazzetto dello Sport sito in via per Maxena 28/A;

• sospensione di tutte le attività negli impianti sportivi in area ad alto rischio inondazione

• sospensione dell’attività sanzionatoria legata allo spazzamento meccanico delle strade;

• sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta”. È fatto divieto quindi di depositare i rifiuti fuori dalle abitazioni o delle attività;

• divieto di stazionare nelle aree adiacenti a tutti i corsi d’acqua;

• divieto di utilizzare percorsi ciclabili e pedonali lungo gli argini dei corsi d’acqua;

• divieto di sosta in tutti i sottopassi cittadini e le aree depresse;

• Su tutto il territorio comunale, da un’ora prima a un’ora dopo la validità dell’allerta meteo, sono fruibili senza limiti di tempo i parcheggi regolamentati da disco orario;

• chiusura al pubblico di parchi pubblici e giardini comunali;

• chiusura al pubblico dei cimiteri;

• La riapertura, al termine della validità dell’allerta meteo, dei luoghi di cui ai punti precedenti, potrà essere effettuata previa verifica speditiva ove non si ravvisi a vista un pericolo apparente. Qualora la validità dell’allerta termini nel corso della giornata, la riapertura dei luoghi di cui alle lettere a) e b) potrà avvenire anche il giorno successivo;

• la sospensione delle attività lavorative sui ponteggi,

• sospensione di qualunque attività in Alveo o in adiacenza ai corsi d’acqua, nonché qualsiasi attività lavorativa su ponti o passerelle. Qualora fossero in atto delle lavorazioni andranno seguite almeno le disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo e in particolare:

– i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo;

– all’interno dell’alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;

– dovranno essere rimosse dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni e i depositi di materiale, nel caso in cui tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione, anche parziale;

– le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in sicurezza del cantiere;

• la sospensione delle uscite didattiche, anche se programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città, sia che prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo stato di allerta.

In caso di ALLERTA ROSSA:

• il divieto di permanenza in via temporanea nei locali situati al piano strada e sottostanti al piano strada per tutte le unità abitative ricadenti nelle aree ad alto rischio inondazione (ALLEGATO B – area rossa della mappa di inondabilità del PAI) ENTELLA + RUPINARO;

• divieto di permanenza in via temporanea nei locali dei civici (ABITAZIONI A RISCHIO FRANA):

– via Parma n. 125

– via Parma n. 125 D

– via Aurelia n. 74

– fraz. Campodonico via Case Sparse n. 27

• sospensione di qualsiasi evento o manifestazione sul territorio comunale;

• sospensione di tutte le fiere, i mercati giornalieri, il mercato ambulante settimanale di merci varie e ogni altra forma di commercio ambulante su area pubblica.

• sospensione di tutte le attività di spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi.

• chiusura di tutti i complessi sportivi, pubblici e privati, ricadenti nel territorio comunale

• divieto di qualunque attività nell’area compresa tra Viale Kasman ed il fiume Entella, sino alla zona sottostante il viadotto autostradale. I proprietari dei veicoli posteggiati in tale area dovranno provvedere allo spostamento degli stessi alla diramazione dell’allerta, prima dell’entrata in vigore della stessa. A tale scopo è consentita la sosta sulla corsia a levante della carreggiata di V.le Kasman, con direzione nord;

• sospensione dell’attività sanzionatoria legata allo spazzamento meccanico delle strade;

• sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta”. È fatto divieto quindi di depositare i rifiuti fuori dalle abitazioni o delle attività;

• divieto di stazionare nelle aree adiacenti a tutti i corsi d’acqua;

• divieto di utilizzare percorsi ciclabili e pedonali lungo gli argini dei corsi d’acqua;

• divieto di sosta in tutti i sottopassi cittadini e le aree depresse;

• su tutto il territorio comunale, da un’ora prima a un’ora dopo la validità dell’allerta meteo, la gratuità dei parcheggi a pagamento. Sono inoltre fruibili senza limiti di tempo i parcheggi regolamentati da disco orario.

• chiusura al pubblico di parchi pubblici e giardini comunali;

• chiusura al pubblico dei cimiteri;

• la riapertura, al termine della validità dell’allerta meteo, dei luoghi di cui ai punti precedenti, potrà essere effettuata previa verifica speditiva ove non si ravvisi a vista un pericolo apparente. Qualora la validità dell’allerta termini nel corso della giornata, la riapertura dei luoghi di cui alle lettere a) e b) potrà avvenire anche il giorno successivo;

• sospensione delle attività lavorative sui ponteggi

• sospensione di qualunque attività in Alveo o in adiacenza ai corsi d’acqua, nonché qualsiasi attività lavorativa su ponti o passerelle. Qualora fossero in atto delle lavorazioni andranno seguite almeno le disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo e in particolare:

– i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo;

– all’interno dell’alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di deflusso;

– dovranno essere rimosse dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni e i depositi di materiale, nel caso in cui tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione, anche parziale;

– le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese al completamento della messa in sicurezza del cantiere;

• chiusura di tutti i plessi sedi dei servizi educativi pubblici e privati, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le attività didattiche, ricadenti nel territorio comunale;

• sospensione delle uscite didattiche, anche se programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città, sia che prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo stato di allerta.

In allegato le grafiche delle disposizioni.

