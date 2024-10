La Spezia – Scuole chiuse nella mattinata di domani, martedì 8 ottobre, per l’allerta arancione diffusa dalla Protezione Civile Regionale.

Il Sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale

La Spezia, 7 ottobre 2024 – A seguito dello stato di allerta arancione idrogeologica per temporali emanato dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile, dalle 20:00 del 07/10/2024 alle ore 23:59 del 08/10/2024; fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni metereologici, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

1. la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale;

2. la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi;

3. l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri;

4. la sospensione dei mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale;

5. la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipunziano”;

5. il divieto di transito a persone o mezzi nelle seguenti zone: Via Beghi; Sottopasso Cozzani località Terrazze; Via Caselli.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio

In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.

Il Centro Operativo sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.