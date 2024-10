Liguria – Era già attesa e preannunciata dalle scorse ore l’Allerta Meteo che coinvolgerà la Liguria tra oggi e domani. Una nuova e intensa perturbazione, infatti, interesserà tutto il territorio regionale.

L’Allerta Meteo gialla è scattata alle ore 12 di oggi e interessa i settori B, C, D ed E, escludendo di fatto soltanto l’imperiese e una parte del savonese.

A partire dalle ore 22:00 di questa sera l’Allerta Meteo raggiungerà il livello Arancione per quanto riguarda i settore B, C, D ed E, mentre scatterà la Gialla sul settore A, che quindi inizialmente non dovrebbe esser particolarmente coinvolto dalla perturbazione.

Importanti novità riguardano il Settore C, ossia dal promontorio di Portofino fino al confine con la Toscana, dove l’Allerta diventerà Rossa a partire dalle ore 12:00.

Al momento, la fine dell’Allerta è prevista alle 18:00 di domani per il settore A, alle 21:00 di domani per i settori B,D ed E e alla mezzanotte per il Settore C.

L’allerta gialla per temporali su BCDE alle 22:00 di stasera diventerà arancione per temporali (il massimo grado), dalle 24:00 nel Ponente (Zona A) scatterà l’allerta gialla (ancora per temporali). Dalle 12:00 di domani, martedì 8 ottobre l’allerta diventerà rossa sui bacini grandi di Levante (Zona C).

La fase di intenso maltempo che si sta avvicinando alla Liguria ha iniziato a portare piogge deboli, ma costanti, su buona parte del nostro territorio regionale.

Le precipitazioni più forti sono attese a partire da questa notte e andranno avanti fino a martedì sera, prima di una tregua umida mercoledì e del nuovo passaggio perturbato di giovedì, legato all’arrivo dell’attuale uragano Kirk che raggiungerà l’Europa interessando marginalmente anche il Nord Italia.

Già nel corso della mattina odierna si sono verificate piogge diffuse di debole intensità in particolare nel centro della regione (41 mm/12 h a Fiorino, 25 mm /12 h a Vara Superiore), e entro sera sono attese cumulate areali significative.

Dalla serata, poi, la convergenza fra venti opposti di est-sudest e nord-nordovest – in formazione già dalle ore centrali sul settore centrale della Liguria – si farà più robusta e favorirà l’instaurarsi di temporali forti, organizzati e persistenti nella notte fra lunedì e martedì mattina: per questo tipo di evento è stata emanata l’allerta di massimo grado per i temporali, quella arancione.

Le precipitazioni diffuse e persistenti, di intensità anche forte, daranno luogo a cumulate elevate su tutte le zone di allertamento e saranno accompagnate da venti meridionali di burrasca, con raffiche superiori ai 100 km/h.

Il sopraggiungere del fronte domani romperà lo scenario di equilibrio determinato dalla convergenza, spostando le piogge verso levante, dove continueranno a interessare un territorio già saturo: i bacini grandi dell’area C passeranno in rosso domani a mezzogiorno.

Data l’intensità del passaggio perturbato e la sua possibile evoluzione si consiglia di prestare la massima attenzione ai dati misurati e ai messaggi in corso di evento, e di seguire i prossimi aggiornamenti.