L’ondata di maltempo che investe la Liguria dalla serata di ieri continuerà a portare disagi e piogge anche molto abbondanti anche nella giornata di domani, mercoledì 9 ottobre 2024.

A confermare la nuova Allerta la protezione civile regionale in base a previsioni Arpal.

L’Allerta er pioggia resterà rossa fino alle 24 di oggi sui bacini grandi del levante ligure (Magra, Vara, Entella) per poi diventare gialla fino alle 6 di domattina.

Ci saranno alcune ore di tregua su tutto il territorio regionale, fino alle 15 di domani pomeriggio, quando sarà ancora allerta gialla per temporali su tutta la Liguria tranne la Valbormida e la Valle Stura.

Sono continuate per tutto il pomeriggio di oggi le forti piogge sul levante con punte particolarmente consistenti al confine con la Toscana: a Sarzana si sono registrati 80.2 millimetri di pioggia in un’ora, a Monterocchetta sopra Lerici 67.8 millimetri all’ora e a Castelnuovo Magra 49 millimetri oltre ad allagamenti localizzati e piccoli smottamenti sulla viabilità provinciale genovese in Valle Stura e Val Polcevera.

In salita tutti i torrenti e i fiumi monitorati, attesa in serata il transito della piena alla foce dei fiumi Vara e Magra.

Il terreno già saturo per le precipitazioni dell’ultimo mese non sta trattenendo le piogge di oggi che si riversano nei fiumi. Permarrà comunque anche nei prossimi giorni il rischio di possibili frane o smottamenti.

Il volontariato è stato attivo tutto il giorno nel presidio del territorio, circa 170 persone distribuite su tutti i comuni interessati, a supporto degli enti impegnati nelle attività di presidio e intervento. Mezzi della colonna mobile sono stati impiegati per criticità collegate ad alcuni allagamenti nello spezzino.

Una nuova perturbazione interesserà il territorio ligure già a partire da domani pomeriggio andando a ripercuotersi su un terreno già saturo, anche se caratterizzata da una certa intensità, dovrebbe comunque essere piuttosto veloce.

Nuove valutazioni domani in tarda mattinata per inquadrale al meglio i fenomeni connessi all’arrivo previsto da domani sera della fase residuale dell’ex uragano Kirk che nei giorni scorsi ha imperversato in Atlantico.