Genova – Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce riaperta al traffico anche in direzione Nord nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione Gravellona Toce.

Il tratto era precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 1,2 nel quale un mezzo pesante che viaggiava in direzione sud ha invaso la carreggiata opposta, occupandone tutte le corsie e urtando un altro mezzo pesante in transito.

Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su una corsia in direzione Genova e su due corsie in direzione Gravellona Toce.