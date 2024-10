Campo Ligure (Genova) – Piove anche dentro le gallerie, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce ed in alcuni tratti, dalle pareti, cadono addirittura vere e proprie cascate d’acqua come testimoniano video e foto realizzate dai tanti automobilisti e trasportatori in coda a causa dei problemi al traffico.

Ancora disagi e ancora pericolo per chi viaggia in moto e che potrebbe essere investito dai getti con il rischio di cadute.

Le immagini fanno il giro dei social scatenando ancora polemiche e proteste roventi sullo stato di salute delle autostrade liguri ad anni dall’avvio di una campagna di lavori di manutenzione che non ha precedenti.

Automobilisti e trasportatori si domandano come sia possibile che le infiltrazioni d’acqua siano così rilevanti.

Alla pioggia nelle gallerie ci si è quasi abituati, invece, visto che accade in molti tratti e non solo sull’autostrada A26.

Situazioni che potrebbero evidenziare condizioni di sicurezza non proprio adeguate agli standard che dovrebbero essere garantiti e che potrebbero essere alla base di incidenti come quello che ieri ha bloccato completamente l’autostrada A26 con due camion in fiamme