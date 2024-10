Leivi (Genova) – Ancora Tir bloccati per le strade intercomunali, non percorribili da mezzi di quelle dimensioni.

Un Tir che cercava di evitare la strada statale 225 della Fontanabuona chiusa per caduta alberi è rimasto bloccato in via Selaschi creando il blocco della strada.

In arrivo i vigil del fuoco per spostare il mezzo e permettere la ripresa del viaggio e la riapertura della strada